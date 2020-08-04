 عون يكلف الجيش والقوى الأمنية بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عون يكلف الجيش والقوى الأمنية بالعمل على معالجة تداعيات انفجار بيروت

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 7:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 7:34 م

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني – في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء – بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

وكان انفجار هائل قد وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

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