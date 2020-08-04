الكويت تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68 ألفًا و774 في البلاد.

وأشارت «الصحة الكويتية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل أربع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 465.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 587 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 60 ألفًا و326.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 690 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.