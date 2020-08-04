 ارتفاع الإنتاج الصناعي في البرازيل بنسب أكبر من المتوقع خلال يونيو - بوابة الشروق
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ارتفاع الإنتاج الصناعي في البرازيل بنسب أكبر من المتوقع خلال يونيو

ساو باولو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:43 م

ارتفع الإنتاج الصناعي في البرازيل بنسب أكبر من المتوقع في شهر يونيو، في ظل وجود قفزة في السلع الرأسمالية، حيث مضى أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية قدما، من خلال خطط لإعادة الفتح، وذلك على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الإنتاج ارتفع بنسبة 9ر8٪ عن شهر مايو، وذلك في ثاني شهر على التوالي يحقق مكاسب أعلى من متوسط توقعات المحللين، بارتفاع نسبته 9ر7٪ في المسح الذي أجرته وكالة "بلومبرج".

ولم تمحُ الزيادات المتتالية التراجع الكبير الذي تم تسجيله في شهري مارس وأبريل عند بداية تفشي الوباء، كما تراجع الإنتاج بنسبة 9٪ عن العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الإحصاء الوطنية اليوم الثلاثاء.

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