تظاهرات احتجاجية ضد قرار السلطات بتأجيل الانتخابات الرئاسية في بوليفيا

تظاهر المئات من المحتجين، أمام مبنى محكمة الانتخابات العليا في مدينة لاباز غرب بوليفيا، احتجاجا على قرارها تأجيل انتخابات الرئاسة.



وذكرت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء، أن المحتجين اتهموا الحكومة البوليفية بعدم قدرتها على إدارة البلاد، والسلطات القضائية بالتراجع عن قرارها.



كانت محكمة الانتخابات العليا في بوليفيا، أعلنت في وقت سابق، تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 سبتمبر في البلاد إلى أكتوبر المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا.



وأعلن رئيس المحكمة سالفادور روميرو، أن محكمة الانتخابات العليا حددت 18 أكتوبر 2020 موعدا للانتخابات، مع إجراء الجولة الثانية في 29 نوفمبر حال الضرورة.