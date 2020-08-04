 الأقصر: 15 أغسطس الجاري آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء - بوابة الشروق
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الأقصر: 15 أغسطس الجاري آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
حمادة عاشور
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:12 م

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، هو 15 أغسطس الجاري.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة، كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

كما شدد ألهم، على السادة رؤساء المراكز والمدن باستلام طلبات التصالح من المواطنين عن مخالفات البناء، دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.


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