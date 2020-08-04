وسائل إعلام لبنانية: 2700 طن من مادة الأمونيون المصادرة في مرفأ بيروت وراء الانفجار

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أفادت فضائية "LBCI" اللبنانية، بأن هناك معلومات أمنية أولية تتحدث عن 2700 طن من مادة الأمونيون المصادرة في المرفأ، انفجرت أثناء عملية تلحيم لفتحة صغيرة لمنع السرقة.