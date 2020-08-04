 وسائل إعلام لبنانية: 2700 طن من مادة الأمونيون المصادرة في مرفأ بيروت وراء الانفجار - بوابة الشروق
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وسائل إعلام لبنانية: 2700 طن من مادة الأمونيون المصادرة في مرفأ بيروت وراء الانفجار


نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 11:52 م

أفادت فضائية "LBCI" اللبنانية، بأن هناك معلومات أمنية أولية تتحدث عن 2700 طن من مادة الأمونيون المصادرة في المرفأ، انفجرت أثناء عملية تلحيم لفتحة صغيرة لمنع السرقة.

 


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