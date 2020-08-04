وسائل إعلام لبنانية: 2700 طن من مادة الأمونيون المصادرة في مرفأ بيروت وراء الانفجار

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أفادت فضائية "LBCI" اللبنانية، بأن هناك معلومات أمنية أولية تتحدث عن 2700 طن من مادة الأمونيون المصادرة في المرفأ، انفجرت أثناء عملية تلحيم لفتحة صغيرة لمنع السرقة.
معلومات أمنية أولية تتحدث عن 2700 طن من مادة الامونيون المصادرة في المرفأ انفجرت أثناء عملية تلحيم لفتحة صغيرة لمنع السرقة#بيروت #لبنان#Beirut #Lebanon #LBCI #LBCINews #LBCILebanon
— LBCI TV (@LBCILebanon) August 4, 2020
معلومات أمنية أولية تتحدث عن 2700 طن من مادة الامونيون المصادرة في المرفأ انفجرت أثناء عملية تلحيم لفتحة صغيرة لمنع السرقة#بيروت #لبنان#Beirut #Lebanon #LBCI #LBCINews #LBCILebanon