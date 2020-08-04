 اليمن: إحباط محاولة حوثية لإنقاذ عناصرها المحاصرين بالدريهمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليمن: إحباط محاولة حوثية لإنقاذ عناصرها المحاصرين بالدريهمي

عدن - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 12:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 12:52 م

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني محاولة حوثية جديدة لإنقاذ عناصرها المحاصرين في الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة -حسبما أفادت قناة ( العربية الإخبارية) اليوم الثلاثاء- بأن الميليشيات الحوثية حاولت فتح ثغرة في محيط مدينة الدريهمي من جهة جنوب شرقي مركز المديرية بعملية تسلل انتحارية تحت غطاء ناري كثيف من الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية ولكن دون جدوى، مؤكدا أن القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات وأجبرتهم على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم.

وأوضح أن مدفعية القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران مدفعية الميليشيات التي ساندت محاولة التسلل الفاشلة، لافتا إلى أن تحركات الميليشيات الحوثية صوب مدينة الدريهمي مرصودة بدقة ولن تحقق كل محاولاتهم إنقاذ عناصرهم المحاصرين إلا مزيدا من الخسائر في صفوفهم.


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