نقل الأمريكي بول ويلان المدان بالتجسس إلى السجن في موردوفيا الروسية

أعلن ديفيد ويلان شقيق الأمريكي بول ويلان، المحكوم عليه بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس في روسيا، أن شقيقه تم نقله إلى المؤسسة الإصلاحية رقم 18 في جمهورية موردوفيا الروسية.

وقال ديفيد -حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء- "إن السفارة البريطانية تحدثت مع أحد الأشخاص من دائرة السجون الروسية، والذي أكد أن بول وصل إلى جمهورية موردوفيا السبت الماضي"، مشيرا إلى أن شقيقه سيقضي 20 يوما في الحجر الصحي في المؤسسة الإصلاحية رقم 18، ثم سينقل إلى المؤسسة الإصلاحية رقم 17 حيث ستكون إقامته الدائمة.

يُذكر أن محكمة مدينة موسكو كانت قد قضت في 15 يونيو الماضي بسجن المواطن الأمريكي بول ويلان لمدة 16 سنة بتهمة التجسس، ويحمل بول ويلان أربع جنسيات (الأمريكية والبريطانية والأيرلندية والكندية).