 لابورت: مستعدون للقتال أمام ريال مدريد ونعمل يوميا للفوز بالمباراة - بوابة الشروق
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لابورت: مستعدون للقتال أمام ريال مدريد ونعمل يوميا للفوز بالمباراة

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 6:44 م

أكد الفرنسي إيميرك لابورت مدافع مانشستر سيتي، أن فريقه مستعدا لموقعة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل على ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي 2 - 1، وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال لابورت في تصريحات للموقع الرسمي لمان سيتي:«لا أعرف كيف ستؤثر الفجوة الكبيرة بين المباراتين على مواجهة الإياب، لكننا مستعدون للعب ضدهم وسنكون مستعدين للقتال حتى النهاية».

وأضاف:«نحن مستعدون للقتال وعلينا أن نتنافس، ونحن نعمل كل يوم للفوز بهذه المباراة، فإنها منافسة كبيرة».

وأتم مدافع مان سيتي ومنتخب فرنسا:«آمل أن نتمكن من الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة».


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