 العربية: وزير الدفاع الإيطالي يزور ليبيا غدا - بوابة الشروق
الخميس 6 أغسطس 2020 2:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

العربية: وزير الدفاع الإيطالي يزور ليبيا غدا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 1:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 1:49 م

أفادت فضائية «العربية» بزيارة وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، ليبيا غدًا، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك