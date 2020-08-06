العربية: وزير الدفاع الإيطالي يزور ليبيا غدا

أفادت فضائية «العربية» بزيارة وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، ليبيا غدًا، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.