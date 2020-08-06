العربية: وزير الدفاع الإيطالي يزور ليبيا غدا

الأكثر قراءة
نترات الأمونيوم.. تعرف على المادة التي تسببت في نكبة بيروت
قصة الطعام الياباني الخارق الذي يبعد الموت عمن يتناوله
لطلاب الثانوية العامة.. هذه المهن مهددة بالانقراض
ننشر تفاصيل حيثيات الحكم على مودة وحنين.. تحويلات وحسابات واعترافات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية «العربية» بزيارة وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، ليبيا غدًا، وذلك في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء نقلًا عن وسائل إعلام ليبية، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.