فرنسا تسجل 3376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ثلاثة أيام

قالت وزارة الصحة الفرنسية يوم الاثنين إنها سجلت 3376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية مضيفة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات الرعاية الفائقة عاود الارتفاع.

وظل متوسط الإصابات فوق الألف لليوم الخامس على التوالي وذلك في أعلى معدل منذ العزل العام الذي استمر شهرين.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا حتى الآن إلى 191295 بينما بلغت الوفيات 30294.

وبلغ عدد الخاضعين للعلاج من المرض بوحدات الرعاية الفائقة يوم الاثنين 384 شخصا مقابل 371 يوم الجمعة وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع التي يعود فيها الرقم إلى الزيادة بعد التراجع على مدار 16 أسبوعا.