فلسطين تسجل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل ارتفاع جديد بنسبة المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بعد تسجيل 738 حالة تعافٍ جديدة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لـ«الصحة الفلسطينية» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أضافت وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48%، بعد أن كانت يوم أمس 44.9%.

وأشارت إلى أن الإصابات في داخل مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث جرى اليوم إضافة 375 إصابة جديدة وهي حصيلة الإصابات لـ4 أيام (الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين).

وتابعت د. الكيلة أنه جرى تسجيل 229 إصابة جديدة في بقية المحافظات وضواحي القدس بعد إجراء 3294 فحصاً مخبرياً، وتوزعت الإصابات في محافظات: الخليل 76، نابلس 13، أريحا والأغوار 15، بيت لحم 27، قلقيلية 4، جنين 16، رام الله والبيرة 35، طولكرم 1، ضواحي القدس 42.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 18، بيت لحم 91، الخليل 243، ضواحي القدس 150، مدينة القدس 236.

وتابعت وزيرة الصحة أن 11 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.