انفجار في بيروت يتسبب في أضرار بمقر إقامة الحريري

أدى الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، إلى وقوع أضرار في "بيت الوسط"، مقر إقامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي خرج بسلام من الموقع.

وقال حسين الوجه، المستشار الإعلامي لسعد الحريري، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" شملت صورة الحريري وهو يتحدث على هاتفه الخاص: "الرئيس سعد الحريري بألف خير الحمد لله".

ووثق مقطع فيديو الأضرار المادية التي طالت "بيت الوسط"، مقر إقامة الحريري، فيما ظهر وهو محاط بمجموعة من الرجال، يخرجون جميعا من الموقع وهم "بخير"، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وهز انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، العاصمة اللبنانية، وقد وقع تحديدا في مخزن مفرقعات بمرفأ بيروت، وشوهد من مناطق مختلفة من العاصمة نظرا لضخامته.

وتشير التقارير الأولية إلى إصابة العديد من المواطنين بجروح، ونقلهم إلى المستشفيات.