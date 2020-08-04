بولندا تسجّل 680 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بولندا اليوم الثلاثاء، 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي أعلى زيادة منذ بداية الجائحة، الأمر الذي دفع الحكومة البولندية للنظر في فرض قيود حجر صحي على المسافرين العائدين من بلدان معينة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر بالوزارة قوله إن تلك الإصابات تأتي بشكل رئيس من ثلاث مناطق في البلاد؛ إذ أن أكثر من 30% من الحالات المسجلة (222 حالة) من منطقة "سيليزيا" المعروفة بمناجم الفحم، وتم تسجيل 88 حالة في منطقة "مالوبولسكا" جنوبي البلاد.. فيما تم تأكيد ظهور 94 حالة إصابة بالفيروس في منطقة "فيلكوبولسكا" بوسط بولندا.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن فرض قيود حجر صحي على المسافرين، موضحا أن الحكومة البولندية ما زالت تراقب الوضع الوبائي في الدول الأخرى وإذا ظهر أن السفر إلى دول معينة سيشكل خطرا فإنه سيتم فرض قيود الحجر الصحي.