برلين توافق على إعادة فتح صناعة الجنس تدريجيا اعتبارا من السبت المقبل

وافقت مدينة برلين على إعادة فتح صناعة الجنس، تدريجيا على الرغم من وباء فيروس كورونا، حيث ستبدأ العاملات في مجال العمل الجنسي في تقديم خدماتهن مجددا اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقالت هيئة الصحة في العاصمة اليوم الثلاثاء، بعد قرار من المشرعين في البرلمان الإقليمي، إنه سيتعين على العملاء الاستغناء عن الجماع حتى أول سبتمبر، وبعد ذلك سيسمح بهذه الخدمات ولكن فقط وفقا لقواعد نظافة وصحة عامة صارمة.

وقد تم حظر الأنشطة فى صناعة الجنس في ألمانيا منذ منتصف مارس كجزء من الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الصحة أن قرار ولاية برلين بإعادة فتح الصناعة تم اتخاذه "من منظور صحي، وكذلك من منظور سياسة تهدف إلى صالح المرأة".

وأضاف البيان "وإلا فإنه سيكون هناك خطر من أن تضطر المتضررات للاعتماد على آخرين بسبب الصعوبات الاقتصادية وسيقمن بتأدية عملهن سرا في ظروف خطرة على صحتهن".