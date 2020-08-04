الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ مطلع مارس الماضي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن المرسوم الرئاسي يقضي بتمديد حالة الطوارئ لمواجهة استمرار فيروس كورونا لمدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ إعلانها.

من جهتها، أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إدخال تسهيلات على القيود المفروضة في الضفة الغربية ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أنه تقرر السماح بفتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية وفق بروتوكولات وزارة الصحة، بطاقة تشغيلية لا تزيد عن 50%.

وأضاف ملحم أنه سيتم تشكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس كورونا والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة.

وأكد على تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل ارتفاع جديد بنسبة المتعافين من فيروس كورونا، بعد تسجيل 738 حالة تعافٍ جديدة، موضحة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48%.