تقرير: تزايد أعداد المهاجرين البريطانيين إلى أوروبا بعد «بريكست»

توصلت نتائج دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالتعاون مع يوروستات (مديرية عامة للمفوضية الأوروبية)، إلى أن أعداد المواطنين البريطانيين الذين هاجروا إلى دول الاتحاد الأوروبى ارتفع إلى 30%، وذلك منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من النصف اتخذوا قرار المغادرة فى أول ثلاثة أشهر بعد التصويت على (بريكست).

وأوضحت الدراسة أن متوسط عدد المهاجرين من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبى فى الفترة ما بين عام 2008 وعام 2015 تزايد من 56.832 مهاجر، إلى 71.642 فى الفترة ما بين عامى 2016 و2018.

كما أظهرت الدراسة زيادة بنسبة 500% فى أولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة ثم حصلوا على الجنسية فى دولة من دول الاتحاد الأوروبى؛ حيث شهدت ألمانيا ارتفاعا بنسبة 2000%، مع حصول 31،600 بريطانى على الجنسية منذ استفتاء (البريكست)، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

من جهته قال دانيال أوى، معد مشارك فى الدراسة: «تستطيع من خلال هذه الزيادات فى أرقام المهاجرين أن تتنبأ بموعد الأزمة الاقتصادية والسياسية التى من المحتمل أن تعصف بأى دولة».

فيما أشار المعد المشارك فى الدراسة دانيال تيتلو إلى أن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان إلى حد بعيد المحرك الأساسى لقرارات الهجرة منذ عام 2016». وقالت الدراسة إن «الزيادة الكبيرة فى أعداد البريطانيين الحاصلين على الجنسية من دول الاتحاد الأوروبى دليلا آخر على أن عددا متزايدا من البريطانيين يتخذ قرارات الهجرة لحماية أنفسهم من بعض الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على حياتهم».

إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن أكبر قفزة فى الهجرة كانت إلى إسبانيا؛ حيث يعيش نحو 380،000 مواطن بريطانى هناك، بينما جاءت كل من فرنسا وألمانيا فى المرتبة الثانية والثالثة من حيث الدول الحاضنة للمهاجرين البريطانيين.