تأكد هبوط ويجان إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وذلك بعدما خسر الاستئناف ضد عقوبة خصم الـ12 نقطة من رصيده بعد إعلان إفلاسه بسبب جائحة كورونا.

وقضت هيئة تحكيم مستقلة بحكم ضد ويجان، وذلك يعني أن بارنسلي سيبقى في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" ولن يهبط بدلا من ويجان.

وكان ويجان بدون العقوبة التي وقعت عليه سينهي مسابقة "التشامبيونشيب" في المركز الـ13 من الجدول ولكن بمجرد خصم النقاط منه، انتهى به الأمر إلى الدرجة الثانية.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي إلى أن قرار لجنة التحكيم نهائي وملزم قانونيا، وأنها ستعمل على الوقوف بجانب النادي.

ويلعب المصري سام مرسي في صفوف ويجان، وهو قائد الفريق الإنجليزي، وفاز بلاعب الموسم الحالي معه أمس الثلاثاء، بعد اختيار الجمهور له.