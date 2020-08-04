 فيديو.. وزير الصحة اللبناني: ضحايا انفجار مرفأ بيروت بالمئات.. ولم نحدد العدد حتى الآن - بوابة الشروق
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فيديو.. وزير الصحة اللبناني: ضحايا انفجار مرفأ بيروت بالمئات.. ولم نحدد العدد حتى الآن

مرفأ بيروت
مرفأ بيروت

نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 8:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 8:29 م
قال وزير الصحة اللبناني، إن الدولة لم تقف على عدد مصابي وضحايا انفجار مرفأ بيروت حتى الآن، متوقعا أن تكون بالمئات.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن الموجة الانفجارية امتدت لمسافات كبيرة، وصلت لمؤسسات عديدة وشركات بالدولة، لافتًا إلى احتمالية وجود قتلى جرّاء الانفجار.

وأشار إلى وجود مؤسسات حيوية بالقرب من مرفأ بيروت، مثل العديد من المستشفيات، ومبنى وزارة الطاقة والمياه، فضلا عن كون الانفجار قريب بشدة من وسط بيروت.

وطالب كل المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تملك سيارات إسعاف، بالدفع بها بموقع الانفجار؛ لمحاولة إنقاذ الوضع، مشيرا إلى صعوبة إنشاء مستشفى ميداني؛ بسبب ظروف كورونا.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.


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