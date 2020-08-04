محافظ الغربية يزور ثالث الثانوية العامة لتهنئته

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قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد فرحات رئيس مدينة كفرالزيات، التهنئة للطالب عبد العاطي رحاب، الثالث مكرر بشعبة علمي رياضة على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، بمنزله بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات.

وكشف رحمي، خلال لقائه بأسرة الطالب، عن اعتزاز المحافظة بنجاحه الباهر في الثانوية العامة، كما قدم التهنئة لأسرته وجهودهم مع نجلهم حتى وصل إلى التفوق في الثانوية العامة.

وأكد محافظ الغربية أنه سوف يتم تكريمهم بالمحافظة، متمنيًا استمرار تفوقه بالدراسة الجامعية.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتوجه فيها محافظ الغربية لتهنئة الأوائل من أبناء المحافظة في الثانوية العامة بمنازلهم.