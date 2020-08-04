الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم فتاة عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل، واعتداءات على الفلسطينيين، وإصابة مواطنين اثنين في أريحا برصاص جيش الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء- أن 4 فلسطينيين تم اعتقالهم من (جنين - رام الله - البيرة)، كما اعتقل الاحتلال فتاة وفلسطيني آخر من قلقيلية وآخر من بلدة بيت أمر في الخليل، فضلًا عن اعتقال اثنين في أريحا، وأربعة من القدس.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أيام العيد 33 فلسطينيًا من الضفة.