 الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 2:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 1:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 1:31 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم فتاة عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل، واعتداءات على الفلسطينيين، وإصابة مواطنين اثنين في أريحا برصاص جيش الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء- أن 4 فلسطينيين تم اعتقالهم من (جنين - رام الله - البيرة)، كما اعتقل الاحتلال فتاة وفلسطيني آخر من قلقيلية وآخر من بلدة بيت أمر في الخليل، فضلًا عن اعتقال اثنين في أريحا، وأربعة من القدس.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أيام العيد 33 فلسطينيًا من الضفة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك