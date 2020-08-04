وفيات كورونا تتجاوز حاجز الـ5 آلاف بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 134 ألفًا و722 في البلاد.



وأشارت «الصحة العراقية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل 83 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5017.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1992 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 96 ألفًا و103.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 690 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 18 مليون إصابة.