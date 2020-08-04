الاستخبارات العراقية تعتقل 9 عناصر من داعش في محافظتي كركوك وبغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 9 عناصر من تنظيم (داعش) في محافظتي كركوك وبغداد اعترفوا بالاشتراك بعمليات "إرهابية" ضد القوات الأمنية والمدنيين.

وذكرت الوكالة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن مجموعة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على 9 إرهابيين مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، موضحة أن 5 منهم بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، و4 منهم في منطقتي الدورة وحي الجامعة بالعاصمة بغداد.

وأشارت إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات التي سبقت عمليات التحرير.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر في تنظيم (داعش)، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.