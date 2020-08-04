أستراليا تغلق موقع «أولورو» بسبب مخاوف السكان الأصليين من كورونا

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أعلنت السلطات الأسترالية، إغلاق موقع "أولورو" الشهير مؤقتا أمام جميع الزوار، وذلك بعدما عبر المجتمع المحلي من السكان الأصليين عن مخاوف من تفشي جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم متنزهات أستراليا، في بيان، إنه بناء على طلب السكان الأصليين "ستظل حديقة أولورو-كاتا تجوتا الوطنية مغلقة لحين دراسة بروتوكولات إعادة الفتح المقدمة منهم".

وأضاف المتحدث: "نكن أقصى الاحترام لمالكي أولورو-كاتا تجوتا التقليديين، ونواصل العمل بحسن نية معهم ومع جميع الأطراف الأخرى للحفاظ على سلامة سكان موتيجولي".

ويعيش أكثر من 250 شخصا من قومية أنانجو خلف موقع مرتفع أولورو، الذي يبلغ ارتفاعه 348 مترا، والذي ظل مغلقا من مارس إلى يونيو بسبب كورونا.

وتم فتح الموقع فقط للزوار القادمين من الولايات الأخرى، وذلك في أواخر يوليو.

ووفقا لوكالة السياحة الأسترالية، فإن أولورو هو ثالث أبرز مقصد سياحي في أستراليا.

وفي عام 2018، زار أكثر من 370 ألف شخص أولورو، وهو تشكيل صخري من الحجر الرملي تحيط به صحراء ترابية، في وسط أستراليا. ويقع الموقع ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).