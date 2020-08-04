هيومن رايتس ووتش تحث على الإفراج عن زعيم نقابي كمبودي

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الكمبودية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن رونج تشون، وهو زعيم نقابي تم اعتقاله يوم الجمعة واتهامه "بالتحريض".

ووصفت المنظمة الحقوقية التهم الموجهة ضد تشون، رئيس اتحاد النقابات الكمبودي المستقل، بأنها "ملفقة" وقالت إنه يجب "إسقاطها على الفور".

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير مكتب شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "اعتقال رونج تشون هو أحدث مثال على القمع الحكومي الصارم ضد النشطاء الذين يحاولون حماية الحقوق الأساسية للكمبوديين العاديين".

وترتبط تهمة التحريض الموجهة ضد تشون، والتي تصل عقوبتها حال الإدانة إلى السجن لمدة سنتين، بحملته بشأن حدود كمبوديا مع فيتنام.

وبعد زيارة الحدود مؤخرا، أشار الزعيم النقابي إلى وجود مخالفات في جهود ترسيم الحدود أدت إلى فقدان "مئات الهكتارات" من الأراضي المملوكة للمزارعين الكمبوديين.

وتعد القضية حساسة في كمبوديا، حيث كثيرا ما يشير الناس إلى جنوب فيتنام على أنه كان جزءا من إمبراطورية الخمير، التي حكمت معظم جنوب شرق آسيا منذ ألف سنة.

كما أنها مسألة حساسة سياسيا حيث تم تثبيت معظم الحكومة الحالية، بما في ذلك رئيسها هون سين، من جانب فيتنام بعد أن أطاح جيشها بالخمير الحمر في عام 1979. وكان المنتقدون قد صوروا رئيس الوزراء في السابق على أنه "دمية" لهانوي.