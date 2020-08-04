دراسة ألمانية: زيادة في معدل تسوق الشباب عبر الإنترنت بسبب كورونا

كشفت دراسة حديثة، عن زيادة معدل تسوق الشباب عبر الإنترنت بسبب أزمة وباء كورونا، مقارنة بما كان عليه الحال قبل الأزمة.

وجاء في الدراسة الرقمية لـ "بوست بنك" عن الشباب في عام 2020 والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، أن 35 بالمئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما ذكروا أنهم يتسوقون بشكل أكبر عبر الإنترنت منذ بداية تفشي الوباء.

وأضافت الدراسة أن الشباب أنفقوا في المتوسط 77 يورو شهريا على الشراء عبر الإنترنت، ويزيد ذلك بنسبة 42 بالمئة على ما أنفقوه العام الماضي.

وبشكل إجمالي، أظهرت الدراسة قيام تسعة من بين كل عشرة شباب في سن المراهقة في ألمانيا، بالتسوق عبر الإنترنت. كما زاد معدل إنفاق الشبان في هذه المرحلة العمرية على معدل إنفاق الفتيات، حيث أنفقوا 92 يورو في المتوسط شهريا، فيما أنفقت الفتيات 63 يورو شهريا فقط.

وذكر 12 بالمئة من الشباب أنهم صاروا يتسوقون على نحو هادف بشكل أكبر في ظل أزمة كورونا، ويحاولون دعم محلات صغيرة ومحلية.