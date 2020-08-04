ماكرون: مساعدات فرنسية يتم نقلها إلى لبنان الآن

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر إرسال مساعدات إلى لبنان الآن.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 30 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 2500 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.