قال الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، إن وفيات انفجار مرفأ بيروت وصلت إلى 50 قتيلا و2750 مصابا، حتى الآن.

وأضاف في تصريحات صحفية، من موقع الحادث، مساء الثلاثاء، أن الأزمة كبيرة وتتطلب مد يد العون من الدول الشقيقة للبنان.

وتابع: "الوضع بالمستشفيات غير جيد، ونحتاج العديد من الأجهزة والمعدات؛ نظرا للكارثة المفاجئة، بالتزامن مع فيروس كورونا".

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 50 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 2750 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جهته، شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.