 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية زبوبا غرب جنين وتغلق مداخلها - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 12:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية زبوبا غرب جنين وتغلق مداخلها

رام الله - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:22 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية زبوبا الفلسطينية غرب جنين، اليوم الثلاثاء، وأغلقت مداخلها، ومنعت المواطنين الدخول أو الخروج منها وإليها، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك