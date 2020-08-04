توقف توظيف عمالة تمريض أجنبية في ألمانيا بسبب كورونا

توقف توظيف عاملين أجانب في مجال التمريض في ألمانيا، بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أطلق في الصيف الماضي مبادرات في كوسوفو والفلبين والمكسيك لجذب ممرضين إلى سوق العمل الألمانية التي تعاني من نقص حاد في هذا القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، ردا على استفسار أنه بسبب الجائحة توقفت إجراءات التوظيف في الفلبين والمكسيك حاليا لأجل غير مسمى.

وأضافت: "كان من المقرر في الأساس وصول أول دفعة من الممرضين الأجانب الذين تقرر توظيفهم في إطار الحملة اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام".

ويُسمح حاليا بدخول مسافرين من كوسوفو ودول أخرى في غرب البلقان إلى ألمانيا على نحو مبدئي.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الأرقام الرسمية حول هجرة الممرضين من الدول الثلاث المذكورة ليست متاحة بعد لعامي 2019 و 2020.