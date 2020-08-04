وكيل التعليم بالعاصمة: 12 طالبا بالقاهرة من أوائل الثانوية العامة وخالص التهاني لهم ولأولياء أمورهم

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هناك 12 طالبا وطالبة من المدارس التابعة للمديرية حصلوا على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة في 9 إدارات تعليمية.

ووجه مدير المديرية التهنئة لأبنائه الطلبة والطالبات، خاصة في ظل ما مر بهم من ظروف صعبة هذا العام استطاعوا تكبد مشقتها.

كما وجه عطية الشكر لأولياء الأمور على المجهود الكبير الذي بذلوه مع الطلاب طوال العام، معبرا عن الشكر كذلك لجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة وقيادات الوزارة والمحافظة، الذين استطاعوا أن يديروا الموقف بكفاءة وتميز، وكذلك قيادات المديرية والإدارات التعليمية.

وأوضح عطية، أن الإدارات التي بها أوائل هي: البساتين ودار السلام حصدت مركزين، النزهة مركزين، شرق مدينة نصر مركزين، أما إدارات الساحل والوايلي ومصر الجديدة وحلوان والخليفة والمقطم والقاهرة الجديدة، فقد حصلت كل إدارة على مركز واحد.