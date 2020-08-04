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بث مباشر.. موقع انفجار مرفأ بيروت


نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 8:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 8:32 م

انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية، وبالتحديد في مرفأ بيروت بالقرب من صوامع القمح.

وتحاول سيارات الإسعاف إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وفيما يلي بث مباشر لموقع الحادث، يرصد الدمار الشديد جرّاء الانفجار.

 


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