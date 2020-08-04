كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعمل اللجنة.

وقال الجنايني في تصريحاته لإذاعة "راديو مصر" "اللجنة تم تعيينها في شهر أغسطس 2019، وتم وضع بعض المهام من جانب الفيفا لإنجازها خلال الفترة الماضية".

وأضاف "تم تقسيم المهام على أعضاء اللجنة، أنجزنا بعض الأمور، ويتبقي فقط أمرين بسبب فيروس كورونا وهم النظام الأساسي وإجراء الانتخابات، علاوة على تسيير الأعمال اليومية وتعديل هيكل الجمعية العمومية والتي لا تتفق مع معايير الفيفا".

وتابع "فترة مد عمل اللجنة إلى 4 شهور كافية، لائحة النظام الأساسي انتهت، والتأخير لم يكن بسبب اللجنة الخماسية، وأي خطوة يتم إنجازها وفق توقيت معين".

وعن حقيقة رغبة الفيفا في استقدام عضو أو رحيل آخر، قال "لم يُعرض عليّ أي زيادة في أعضاء اللجنة الخماسية كما تردد، ولم تكن هناك أي نية للإطاحة بأي عضو".

وواصل:" لم نسير وراء أي أهواء أو مصالح، كل ما يهمني هو مصلحة الكرة المصرية، أسير وفق اللائحة، وخلال فترة الأربعة أشهر المقبلة سيتم إنجاز الأمور الأخري".

وأردف:" كأس مصر ليس مشكلة مطلقا، وعدد المباريات ليس كبيرا في البطولة، وتم الإعلان عن بعض مباريات الدوري، والإعلان عن العدد المحدود من الأسابيع للبطولة كان بسبب تأخر الكاف في إعلان مواعيد مباريات البطولات الإفريقية".

وأكمل "تأخير إعلان جدول الدوري في الوقت السابق كان بسبب عدم إعتماده من الجهات الامنية، بالإضافة لعدم تحديد مواعيد مباريات البطولات الإفريقية".

واستطرد "قولا واحدًا، الجمعية العمومية القادمة ستكون بعد اعتماد التصنيف في نهاية الموسم الجاري، وبالتحديد قبل 30 نوفمبر، موعد نهاية مدة اللجنة الخماسية".

وأضاف "الموسم القادم سيكون تحت إدارة اتحاد كرة القدم الجديد، ولجنة المسابقات الحالية برئاسة حسام الزناتي هي من ستضع الجدول الخاص بالموسم الجديد".

وتابع " المنتخب الأول سيخوض في شهر نوفمبر المباريات الرسمية كما تم الاتفاق مع حسام البدري".

وحول موعد استكمال مباريات الدرجة الثانية، قال:" هناك اتجاه واحد لاستكمال المسابقات، والمسحات الطبية للفرق ستبدأ من اليوم وغدا".

واختتم الجنايني تصريحاته "عودة الدوري لم يكن اختراع، قمنا بالعمل بنظام صحي معتمد من جانب الفيفا ووزارة الصحة، أعتقد أنه لا يوجد أي اعتراض من جانب أي فريق على هذه الأمور".