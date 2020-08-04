المستشفيات تسجل أكبر نسبة خروج متعافين من كورونا

«الصحة العالمية»: العمل عن بعد يحافظ على سير العمل وسلامة الموظفين

واصلت نسبة التعافى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى الارتفاع مجددا فى مصر، حيث سجلت 46.5% وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان مساء أمس، التى كشفت عن خروج أكبر عدد من المتعافين فى يوم واحد بواقع 1611 شخصا من المستشفيات، ليصل إجمالى حالات التعافى فى مصر إلى 44 ألفا و66 متعافيا.

وبلغت نسبة الوفيات فى مصر بفيروس كورونا المستجد 5.1% من إجمالى الإصابات، حيث سجلت الوزارة وفاة 23 حالة جديدة مساء أمس الأول، ليبلغ إجمالى الوفيات بفيروس كورونا 4 آلاف و888 حالة وفاة.

كما واصلت الأعداد اليومية فى الانخفاض، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان 157 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وبلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين 94 ألفا و640 حالة من ضمنهم 44 ألفا و66 حالة تم شفاؤها.

وأكدت الوزارة أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يعد زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة مؤشرا لتعافى المريض من فيروس كورونا، بدون اللجوء إلى تحليل PCR.

من ناحية أخرى، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد فى أماكن العمل، خاصة فى ظل التعايش مع الفيروس لجميع البلدان فى الوقت الحالى، حيث أكدت على ضرورة المواظبة على مسح الأسطح، مثل المكاتب والمناضد والمستلزمات المكتبية، مثل: «الهواتف ولوحات المفاتيح الخاصة بأجهزة الحاسوب» بمطهر.

كما شملت الإرشادات ضرورة تشجيع العمل عن بعد على مستوى المؤسسة بانتظام، وفى حال وجود إصابات بالمجتمع، تنصح السطات الصحية بتجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة، ويساعد العمل عن بعد فى الحفاظ على سير العمل وسلامة الموظفين فى آن واحد.

وأكدت المنظمة أنه يجب امتثال الموظفين لأى قيود محلية مفروضة على السفر أو التنقل أو التجمعات الكبيرة، وفى حال انتشار فيروس كورونا المستجد فى المجتمع يجب على أى شخص يعانى من سعال ولو بسيط أو حمى البقاء فى المنزل، وينصح برجوع الموظفين والمتعاقدين إلى النصائح الوطنية بشأن السفر قبل رحلات العمل.

ولفتت المنظمة إلى ضرورة اتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة، والحرص على توافر الكمامات الجراحية أو المناديل الورقية فى أماكن العمل، حتى يستطيع الأفراد الذين يعانون من الرشح أو السعال استخدامها أثناء العمل، مع ضرورة توفير سلال مهملات مغلقة لضمان التخلص من الكمامات والمناديل بطريقة صحية.

وأكدت ضرورة الحرص على غسل اليدين جيدا، ووضع موزعات مطهر اليدين فى أماكن بارزة فى مكان العمل، وتخصيص أماكن للعاملين والعملاء لغسل أيديهم بالماء والصابون داخل العمل.