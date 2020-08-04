 الكويت تؤكد وقوفها وتضامنها مع لبنان في مواجهة آثار تفجير مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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الكويت تؤكد وقوفها وتضامنها مع لبنان في مواجهة آثار تفجير مرفأ بيروت

علم الكويت
علم الكويت
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:54 م

أكدت الكويت وقوفها وتضامنها التامين مع لبنان، بمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت البحري في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي - أن: "دولة الكويت تابعت ببالغ الأسى والألم، الانفجار الضخم الذي وقع بعد ظهر اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة"، مؤكدة دعم الكويت للبنان في مواجهة آثار هذا الحادث الأليم وتجاوز تداعياته، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في لبنان، بما يحفظ أمنهم واستقرارهم.

وأعربت الكويت عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، متضرعة إلى الله عز وجل بأن يحفظ لبنان وشعبه من كل مكروه.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان؛ لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت.


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