 بلغاريا تسجّل 204 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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بلغاريا تسجّل 204 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

صوفيا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 11:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 11:49 ص

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 12 ألفا و159 حالة.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني- أن العاصمة صوفيا سجلت أكبر عدد من الحالات تلتها مدينة فارنا، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حتى الآن 5071 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس زاد بمقدار 264 حالة، بينما يتواجد حاليا في المستشفيات 823 مريضا، منهم 43 في وحدات العناية المركزة.

أما عن حصيلة الوفيات من جراء الفيروس التاجي في بلغاريا، فقد زادت بمقدار 16 حالة وبلغ إجماليها حتى الآن 404 حالات.

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