الخارجية الروسية: احتجاز المواطنين الروس في بيلاروسيا «مسرحية»

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، احتجاز المواطنين الروس في بيلاروسيا بــ "العرض المسرحي"، مؤكدة أنه لم تثبت إدانتهم بأي شيء.

وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - : "إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سياسي ذو خبرة عالية، وليست هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها انتخابات، وهو على حق بأن العلاقات الأخوية لشعبي البلدين لا تخضع لمصالح آنية انتهازية، بما في ذلك المصالح الانتخابية... علاقات روسيا وبيلاروسيا مبنية على أساس متين من التقارب التاريخي والتفاعل البراجماتي الحديث".

وأكدت زاخاروفا: "المواطنين الروس المحتجزين في بيلاروسيا لم تثبت إدانتهم بأي شيء، ونحن نرى مسرحية"، مشيرة إلى أن بلادها ستتابع مصالح هؤلاء المواطنين الروس.

وكان رئيس بلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قد وصف في وقت سابق من اليوم تصريحات روسية تقول إن الروس المحتجزين في بيلاروسيا كانوا متجهين إلى إسطنبول بأنها "أكاذيب". كما نفى تقارير تفيد بأنه توصل إلى اتفاق مع القيادة الروسية بشأن الروس المحتجزين.

وكانت مينسك أعلنت قبل أيام اعتقال 33 مسلحًا روسيًا ينتمون إلى شركة "فاجنر" الأمنية الخاصة، مشيرة إلى أنهم وصلوا إلى بيلاروسيا بغرض زعزعة الاستقرار خلال الحملة الانتخابية هذا الشهر.