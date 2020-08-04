إسرائيل تفرج عن محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية بعد اعتقاله 16 يوما

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أفرجت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، عن محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث، بعد اعتقاله لمدة 16 يوما.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الإفراج عن غيث تم بشرط عدم تواصله مع القيادة الفلسطينية الأخرى في القدس بموجب قرار صادر بحقه بهذا الصدد في أبريل الماضي.

كما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن مدير المخابرات الفلسطينية في القدس جهاد الفقيه، ونائب أمين سر حركة "فتح" سامي أبو غالية، بعد فترة اعتقال مماثلة.

يشار إلى أن إسرائيل احتجزت غيث في 17 مناسبة لفترات متفرقة منذ توليه منصبه محافظا للقدس نهاية عام 2018، وتمنعه من دخول الضفة الغربية بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

وأصدر ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفن فن كون بورجسدوف بيانا نهاية الشهر الماضي أكد فيه أن غيث "شريك مهم"، وأعرب عن قلقه بشأن ظروف اعتقاله.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي "لطالما دعا إلى الاحترام الكامل للاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية كما طالبنا إسرائيل مرارا باحترام القانون الإنساني الدولي والتزامات حقوق الإنسان تجاه جميع السجناء".