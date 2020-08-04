طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في جبال حمرين بالعراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن طيران قوات التحالف الدولية نفذ ضربة جوية استهدفت أحد مواقع تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك، 250كم شمالي بغداد.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي، إن طيران التحالف قام اليوم وفق معلومات استخبارية بملاحقة ومطاردة عصابات داعش في سلسلة جبال حمرين، وتمكن من قتل إرهابيين اثنين في ضربة جوية.

وأوضح أن هذه الضربة الجوية كانت ضمن قاطع عمليات كركوك، وأدت أيضا إلى تدمير مضافة غرفة استقبال يتحصنون بها.