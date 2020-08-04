تايلاند تسجل حالة إصابة وافدة بفيروس كورونا والإجمالي 3321

سجلت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، حالة إصابة جديدة واحدة من فيروس كورونا، لامرأة روسية متواجدة في الحجر الصحي.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن مركز إدارة كورونا قوله "إن المرأة الروسية وصلت في 20 من الشهر الماضي"، موضحة أنها كانت تقيم في منشأة الحجر الصحي البديلة في بانكوك، وكان اختبارها الأول في 20 يوليو سلبيا، لكنها كانت إيجابية يوم الأحد الماضي، بعد 13 يوما من وصولها، في حين أنها بدون أعراض.

وأضافت أنه من بين 529 شخصا وصلوا من روسيا، تم اكتشاف 1.82% مصاب بالفيروس التاجي الجديد، ولم يتم الإبلاغ عن أي انتقال محلي للفيروس خلال الـ 71 يوما الماضية، مشيرة إلى أن الحالة الجديدة رفعت المجموع المتراكم إلى 3321، وقد تعافى 3142 منهم بينما استقر عدد حالات الوفاة عند 58 منذ 2 يونيو الماضي.