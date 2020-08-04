الرئيس التنفيذي لشركة فورد الأمريكية يتنحى عن منصبه

أعلن جيم هاكيت الرئيس التنفيذي لشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات تنحيه عن منصبه، بعد توليه منصبه لما يقرب من ثلاثة أعوام، فشل خلالها في قيادة تحول ناجح للشركة.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن جيم فارلي، مدير العمليات بالشركة، سوف يتولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، وذلك قبل بدء تداولات البورصة. ويعد فارلي رابع رئيس تنفيذي يتولى هذا المنصب منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008.

وكان هاكيت أخفق في إقناع المستثمرين بأن قيادته تجدى نفعا، حيث تراجعت أسهم فورد بصورة كبيرة أثناء توليه منصبه، بنحو أكثر من الثلث.