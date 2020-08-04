محلل سياسي لبناني: انفجار مرفأ بيروت تسبب في فقد ما تبقى من ثقة بين المواطنين والسلطة الحاكمة

قال المحلل السياسي اللبناني شادي نشابة، إن الانفجار الذي حدث في مستودع المفرقعات في مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، تسبب في اتساع الفجوة بين المواطنين والسلطة الحاكمة فيما يتعلق بفقد ثقتهم في الحكومة الحالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "تن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك شهداء ومصابين من المواطنين بسبب الانفجار، الذي توقع البعض في البداية أنه كان قصفًا إسرائيليًا، ذاكرًا أن التصريحات الأولية أرجعت أسباب الانفجار إلى الألعاب النارية.

وأكد أن الطبقة السياسية الحالية هي من تسببت في تدهور الأوضاع في لبنان، فمنذ التسعينات وهي تتولى مقاليد السلطة الحاكمة، أعقب ذلك انخفاض كبير في معدلات الاقتصاد والإمكانيات، وارتكاب مخالفات تتعلق بإهدار المال العام، لافتًا إلى أن الوزراء غير جديرين بالمسئولية التي على عاتقهم.

ولفت إلى أنه لابد أن يحدث اتفاق سياسي داخلي يؤدي إلى إحداث إصلاحات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأيضًا التعاون مع الدول الإقليمية والغربية، لإمكانية الخروج من الأزمة الحالية، مع خلق مناخ استثماري يساعد على نمو الاقتصاد.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.