 إصابة زوجة الفنان رامي عياش أثناء انفجار لبنان - بوابة الشروق
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إصابة زوجة الفنان رامي عياش أثناء انفجار لبنان

الفنان رامي عياش وزوجته - صورة أرشيفية
الفنان رامي عياش وزوجته - صورة أرشيفية
‫إيمان محمود
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 10:10 م

أُصيبت داليدا، زوجة ⁧‫الفنان اللبناني رامي عياش؛‬⁩ جراء الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت منذ ساعات، حيث كانت متواجدة في منطقة الأشرفية، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد تلقت العلاج بالمستشفى وحالتها مستقرة الآن.


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