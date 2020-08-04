إصابة زوجة الفنان رامي عياش أثناء انفجار لبنان

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أُصيبت داليدا، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش؛ جراء الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت منذ ساعات، حيث كانت متواجدة في منطقة الأشرفية، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد تلقت العلاج بالمستشفى وحالتها مستقرة الآن.