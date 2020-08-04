إصابة زوجة الفنان رامي عياش أثناء انفجار لبنان

أُصيبت داليدا، زوجة ⁧‫الفنان اللبناني رامي عياش؛‬⁩ جراء الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت منذ ساعات، حيث كانت متواجدة في منطقة الأشرفية، بينما كان رامي والأولاد في المنزل، وقد تلقت العلاج بالمستشفى وحالتها مستقرة الآن.