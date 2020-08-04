الشرطة الماليزية تداهم مكتب قناة الجزيرة وتصادر أجهزة كمبيوتر

قالت قناة الجزيرة الاخبارية ومقرها الدوحة، اليوم الثلاثاء، إن شرطة كوالالمبور صادرت جهازي كمبيوتر من مكتبها في العاصمة الماليزية.

وتقوم الشرطة بالتحقيق مع قناة الجزيرة منذ قيامها بإذاعة فيلم وثائقي إخباري عن العمال المهاجرين في ماليزيا، في الثالث من يوليو الماضي أثناء تفشي وباء كورونا.

وقالت قناة الجزيرة في بيان لها إن مداهمة مكتبها "ليس مجرد هجوم ولكنه يمثل تصاعدا مقلقا في قمع السلطات لحرية الإعلام".

وكان وزير الدفاع الماليزي اسماعيل صبري يعقوب طالب في وقت سابق باعتذار الجزيرة، حيث قال إن التقرير الخاص بها يصور الماليزيين على أنهم عنصريون.

واستجوبت شرطة كوالالمبور سبعة من صحفيي الجزيرة في ماليزيا في العاشر من يوليو، "بسبب التورط المحتمل في التحريض على الفتنة والتشهير وانتهاك /قانون الاتصالات والوسائط المتعددة/ في البلاد"، قبل أن يتم القبض على عامل مهاجر من بنجلاديش في 24 من يوليو، تم إجراء مقابلة معه في التقرير، وتم إخباره بأنه سيتم ترحيله.