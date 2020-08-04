الشمبانيا تتسبب في نزاع بين مزارعي العنب والمنتجين في فرنسا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مزارعي العنب الأحمر في فرنسا يخوضون حربا ضارية مع المنتجين للشمبانيا، الذين يرفضون شراء الحصاد؛ بسبب تأثير جائحة كورونا على وضعهم الاقتصادي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه مزارع الكروم الشمبانيا في فرنسا، موسم نضج العنب الجاهزة للحصاد في نهاية أغسطس، والمعروف باسم "فيرايسون".

في العام الماضي، تم بيع أقل من 300 مليون من زجاجات الشمبانيا الفرنسية في جميع أنحاء العالم، وتم تصدير نصفها إلى المملكة المتحدة وأمريكا واليابان، أما هذا العام فيتوقع المنتجون الفرنسيون بيع زجاجات أقل بـ100 مليون، وهو ما يعادل خسارة 1.7 مليار يورو، أي 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وقال توبارت، رئيس اتحاد الشمبانيا فيجنرونز، إن الشمبانيا مرتبطة بالحفلات والاحتفالات والفرح وهو ما لم يكن موجودا خلال أزمة الفيروس التاجي، مضيفا: "نعتمد بشكل كبير على أسواق التصدير هذه التي تضررت بشدة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والفيروس التاجي".

ومثل الكثيرين، يعاني منتجو الشمبانيا الفرنسيين على إثر الجائحة، حتى بعضهم بلغت خسارته 90% في الأعمال".

وأدى تراجع المبيعات إلى نزاع مرير بين أصحاب مزارع الكروم وبيوت الشمبانيا، بما في ذلك الأسماء الشهيرة مثل Bollinger وMoët & Chandon وPiper-Heidsieck، الذين يشترون العنب ويحولونه إلى شمبانيا.

ويعقد الجانبان في شهر يوليو من كل عام الاتفاق على حصد العنب، وفي العام الماضي، كان الحد الأقصى المسموح به 10.200 كجم للهكتار أي بما يعادل 2.47 فدان.

لكن هذا العام، يريد تجار الشمبانيا، الذين يمتلكون مخزونًا فائضًا يبلغ حوالي 400 مليون زجاجة، أن يحصدوا كمية من العنب لتجنب إشباع السوق والتسبب في انهيار سعر الشمبانيا. وطلبوا من المزارعين اختيار ما لا يزيد عن 6000 - 7000 كجم للهكتار الواحد، فيما يقول المزارعون إنهم لن يصلوا إلى أقل من 8.500 كجم للهكتار الواحد.

وصرح برنارد بوليو، صاحب المزرعة والأمين العام السابق لاتحاد "سي جي تيه شامباني"، لوكالة "فرانس برس"، بأن عدم الاتفاق بين الطرفين بعد شهر من الحصاد لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

يدعي بوليو، الذي يقول إنه يمكن أن ينتج 16000 كجم من الهكتار إذا سمح به، أن المطالب غير معقولة بشكل خاص؛ لأن حصاد هذا العام يعد بأن يكون جيدًا، ولا يمكن استخدام الفاكهة غير المقطوعة لأي منتج آخر وسوف تترك لتتعفن.

وأضاف هيرفيه جاراريو، صاحب مزرعة الكروم: "في حال بيعت 8.500 كجم من الهكتار، سنتمكن من الصمود، لكن أقل من 8000 كيلوجرام للهكتار فسوف نتضرر".

على الرغم من النزاع، فقد ضمت مزارع الكروم وبيوت الشمبانيا قواها لمطالبة وزارة الزراعة بشطب بعض من رسومها الاجتماعية من الضرائب، لا سيما بالنسبة للعمال الموسميين الذين يبلغ عددهم 100 ألف عامل، ممن يعملون في حصاد العنب في وقت لاحق من هذا الشهر.