الجزائري بن رحمة يقود هجوم برينتفورد أمام فولهام في نهائي «البلاي أوف»

أعلن توماس فرانك المدير الفني لفريق برينتفورد عن تشكيل فريقه لمواجهة فولهام في التصفيات النهائية بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي المؤهل للبريميرليج الموسم المقبل والتي ستُقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي.

وجاء تشكيل برينتفورد على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: ريكو هنري – إيثان بينوك – بونتوس جانسون – هنريك دلسجارد

خط الوسط: كريستيان نورجارد – ماثياس يانسين – بيليندا جوشوا داسيلفا -

خط الهجوم: سعيد بن رحمة – أولي واتكينز – بريان مبيومو

جدير بالذكر أن برينتفورد وصل للتصفيات التأهيلية (بلاي أوف) بعد أن جاء في المركز الثالث برصيد 81 نقطة وهو نفس رصيد فولهام صاحب المركز الرابع، ليتصارعا على المقعد الثالث للتأهل إلى البريميرليج بجانب كل من ليدز يونايتد وويست بروميتش ألبيون.