رئيس وزراء الكويت: صحة أمير البلاد في تحسن ملحوظ

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أكد رئیس مجلس الوزراء الكويتي، الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح، الیوم الثلاثاء، أن صحة أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح في "تحسن ملحوظ".

وتمنى الشيخ صباح الخالد في مداخلة له بجلسة مجلس الأمة العادیة صباح اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن يمن الله على أمير الكويت بالشفاء العاجل وأن يعود قریبا إلى دولة الكویت.

وأمير الكويت موجود حاليا في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد الخضوع لعملية جراحية.

وكان الأمير أجرى عملية جراحية أواخر الشهر الماضي تكللت بالنجاح، بحسب ما أعلنه الديوان الأميري.

وصدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، حكم دولة الكويت في يناير عام 2006 حيث أصبح الأمير الخامس عشر للدولة بعد تنازل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عن الحكم بسبب حالته الصحية.