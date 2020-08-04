بدء جلسة مجلس الدفاع الأعلى اللبناني في قصر بعبدا

بدأ اجتماع مجلس الدفاع الأعلى اللبناني في قصر بعبدا؛ لبحث تداعيات الأزمة التي تعيشها لبنان الآن، بسبب انفجار مرفأ بيروت، وذلك بحسب ما أفادت به فضائية العربية في نبأ عاجل لها.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت أنباء وزير الصحة اللبناني الأولية، بوقوع 30 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 2500 شخص؛ جرّاء الحادث.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.