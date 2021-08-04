الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء، حيث نشهد طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، على أن يكون مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن هناك نشاطا في حركة الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، موضحة أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، فتسجل على القاهرة 42 درجة للعظمى و27 للصغرى، والوجه البحري 42 درجة للعظمى و27 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 35 درجة للعظمى 25 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 36 للعظمى 25 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى و28 للصغرى، وشمال الصعيد 43 للعظمى و26 درجة للصغرى، وجنوب الصعيد 44 للعظمى و28 للصغرى.