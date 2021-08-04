»اليونيدو»: 4 تحديات تواجه «العمل اللائق ونمو الاقتصاد» خلال جائحة كورونا

نادية سالم: المنظمة تدعم الحكومة المصرية من خلال مشروع «النمو الأخضر الشامل»



قالت نادية سالم، مسئول الاتصال وإدارة المعرفة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بمصر، إن هناك 4 تحديات تواجه الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" خلال جائحة كورونا، وهما انخفاض استهلاك الأسر والذي سيؤثر على نمو الناتج المحلي، وانخفاض استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والتي تُعد ثاني أكبر مساهم في الناتج الإجمالي.

وأضافت سالم، خلال ورشة عمل نظتها الأمم المتحدة في مصر، اليوم الأربعاء، عن أهداف التنمية المستدامة، أن البطالة هي التحدي الثالث والتي ستتأثر بسبب الأثار السلبية لكوفيد-19 على القطاعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يفقد آلاف العمال في الاقتصاد غير الرسمي وظائفهم بسبب انخفاض النشاط في العديد من القطاعات.

وأشارت مسئول الاتصال، إلى التحدي الرابع والأخير والذي يتمثل في تباطؤ النشاط، حيث سيتأثر قطاع الصناعة بشكل خاص، الأمر الذي سيؤثر على الصادرات والقيمة المضافة، وعلى مساهمته أيضا في الناتج المحلي.

«تبلغ القيمة المضافة لقطاع الصناعة 4.7%، فيما تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي 16.2%»، بحسب نادية سالم.

إضافة إلى ذلك، أوضحت سالم، أن نهج «اليونيدو» قبل كورونا، كان يعتمد على تحسين مهارات القوى العاملة، والتعليم من أجل التوظيف والتدريب الفني والمهني، وتحسين الخدمات المقدمة للصناعة من خلال تزويد القوى العاملة بمزيد من المؤهلات للطلاب والخريجين. إضافة إلى دمج ريادة الأعمال، حيث أن كل زيادة بنسبة 1% من الشركات الناشئة سوف توظف ما بين 4 إلى 5%.

«تلقى 1778 طالبا من 19 مدرسة ثانوية فنية بالأقصر درسا واحدًا على الأقل من دروس برنامج ريادة الأعمال، 53% منهم على الأقل من الفتيات، كما حصل 2126 على فرص العمل الحر والعمل بأجر، ودعمنا 56 فرصة عمل في 3 قطاعات، ودعمنا 44 شركة لتوسيع القطاع الخاص لتحسين الإنتاجية والدخل»، تابعت سالم.

وفيما يتعلق بدور المنظمة خلال فترة كورونا، أكدت سالم أنه تم تدريب 30 واحدًا على مهنة التبريد والتكييف، وتدريب نحو 69 فردا ينتمون إلى 37 مصنع ومورد للأنظمة الحرارية الشمسية، وأيضًا تدريب نحو 42 فردا ينتمون إلى 25 مصنع ومورد وشركات ناشئة ورواد أعمال فى مجال الطاقة الشمسية.

وأشارت سالم إلى أن «اليونيدو» يدعم الحكومة المصرية من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، والذي يساعدها في الانتقال إلى اقتصاد أخضر ودائري، لافتة إلى أنه تم تنظيم ورش عمل موجهة للشركات، لدعم القبول الاجتماعي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة، كما تم عمل جلسات للمزارعين لزيادة الوعي بالحلول التقنية والميكانيكانية الزراعية، لتثمين المخلفات الزراعية والصناعية لقصب السكر إلى موارد ذات قيمه.

يذكر أن مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» تأسس في القاهرة عام 1999.

وتدعم المنظمة مصر لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز التنمية الصناعية لتوليد فرص العمل والاستدامة البيئية.